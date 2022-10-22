Вашингтон, , 01:30 — REGNUM Действия американского президента Джо Байдена, спровоцировавшего вооруженный конфликт на территории бывш. УССР, привели Соединенные Штаты на порог ядерного столкновения с Россией, написал в своем микроблоге член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Пол Госар (штата Аризона).

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Парламентарий отметил, что сам глава государства признает высокую степень риска конфликта между двумя странами. Госар выразил мнение, что натовские учения «Стойкий полдень» (Steadfast Noon), которые посвящены ядерному сдерживанию и проходят в Европе с 17 по 30 октября, ослабляют сценарий мирного урегулирования на территории б. УССР.

Кроме того, конгрессмен призвал не использовать военную мощь США для разжигания международных конфликтов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября Пол Госар потребовал от Белого дома отказаться от предоставления военной помощи киевскому режиму, а также добавил, что Джо Байден «и его преступный клан» стали должниками Владимира Зеленского.

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