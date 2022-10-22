Москва, , 01:27 — REGNUM В эфире передачи «Жизнь и судьба» певица Юта (Анна Осипова) рассказала о том, как встретилась с 24-летним командиром российских морпехов с позывным Струна, которому президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации. Программа вышла 21 октября в эфир телеканала «Россия 1».

Юта на вечере друзей фестиваля «Дорога на Ялту» Василий Иванов © ИА REGNUM

Исполнительница призналась ведущему передачи Борису Корчевникову, что очень волновалась перед встречей со Струной, до такой степени, что у неё «тряслись коленки». Она отметила, что много думала о том, что сказать лежащему в больнице бойцу, получившему тяжёлое ранение.

«Я увидела перед собой человека фантастической скромности, он не ощущает себя героем», — сказала Юта, добавив, что струна застеснялся, когда она предложила исполнить посвящённую ему песню. «Я пела, пряча глаза, а он слушал, пряча глаза», — рассказала певица.

Для справки: Струна получил известность благодаря роликам, которые снимал в штурмуемом Мариуполе военный корреспондент Андрей Филатов. Он запомнился зрителям по яркому отличительному признаку — красному рюкзаку. Многие люди, взаимодействовавшие со Струной в ходе спецоперации, отмечали его бесстрашие и профессионализм. В июне 2022 года командир морпехов и герой России получил ранение при подрыве мины.