Москва, 22 октября, 2022, 01:27 — ИА Регнум. В эфире передачи «Жизнь и судьба» певица Юта (Анна Осипова) рассказала о том, как встретилась с 24-летним командиром российских морпехов с позывным Струна, которому президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации. Программа вышла 21 октября в эфир телеканала «Россия 1».

Василий Иванов ИА REGNUM Юта на вечере друзей фестиваля «Дорога на Ялту»

Исполнительница призналась ведущему передачи Борису Корчевникову, что очень волновалась перед встречей со Струной, до такой степени, что у неё «тряслись коленки». Она отметила, что много думала о том, что сказать лежащему в больнице бойцу, получившему тяжёлое ранение.

«Я увидела перед собой человека фантастической скромности, он не ощущает себя героем», — сказала Юта, добавив, что Струна застеснялся, когда она предложила исполнить посвящённую ему песню. «Я пела, пряча глаза, а он слушал, пряча глаза», — рассказала певица.

Для справки: Струна получил известность благодаря роликам, которые снимал в штурмуемом Мариуполе военный корреспондент Андрей Филатов. Он запомнился зрителям по яркому отличительному признаку — красному рюкзаку. Многие люди, взаимодействовавшие со Струной в ходе спецоперации, отмечали его бесстрашие и профессионализм. В июне 2022 года командир морпехов и герой России получил ранение при подрыве мины.