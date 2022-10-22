Херсон, , 01:21 — REGNUM Атаки киевских боевиков отражены, Херсонская область держит оборону. Об этом 22 октября рассказал заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Кирилл Стремоусов khogov.ru

«Все без изменений, все нормально. Херсонская область держит оборону», — уточнил Стремоусов.

Как пояснил Стремоусов, киевские боевики в течение дня предпринимали попытки атаковать на херсонской линии фронта, но каждый раз терпели поражение. Резких изменений и продвижений на херсонском направлении нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Херсонской области пообещали Киеву жёсткий ответ на обстрелы региона киевскими боевиками.

Читайте ранее в этом сюжете: В Херсонской области пообещали Киеву жёсткий ответ на обстрелы ВСУ