Нью-Йорк, США, 22 октября, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 21 октября — последнего дня рабочей недели — ростом после снижения последних дней.

Pixabay.com Рост фондового рынка

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 748,97 пункта (2,47%), до уровня 31 082,56 пункта. S&P 500 подорожал на 86,97 пункта (2,37%), до уровня 3752,75 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 244,87 пункта (2,31%), до уровня 10 859,72 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,63 (0,75%), до уровня $85,14 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 20 октября умеренным снижением на фоне геополитических рисков, высокой инфляции и пессимистических прогнозов для экономики.

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