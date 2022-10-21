Вашингтон, 22 октября, 2022, 01:04 — ИА Регнум. США разместили в Румынии для участия в военных учениях подразделения своей 101-й дивизии воздушно-десантных войск, которая может зайти на территорию б. УССР, несмотря на официальные заявления американских властей, передает телеканал CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

В сюжете говорится, что эта дивизия размещена в Европе впервые за почти 80 лет на фоне обострения отношений России и НАТО. По информации журналистов, речь идет о легкой пехотной группировке в 4,7 тысячи военнослужащих.

Их командир несколько раз заявил телеканалу, что дивизия прибыла к месту дислокации для защиты НАТО, однако в случае эскалации или атаки на силы альянса его бойцы готовы выполнить приказ войти на территорию б. УССР и начать там боевые действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября обозреватель журнала The National Interest Леон Хадар написал о том, что власти США могут под давлением общественного мнения поменять свою политику по отношению к Киеву, если из-за киевского нацистского режима начнут гибнуть американские военнослужащие.

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