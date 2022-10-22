Лос-Анджелес, США, , 00:51 — REGNUM Сумма кассовых сборов кинокомикса «Чёрный Адам» в день его выхода в прокат США составила $7,6 млн. Об этом 21 октября сообщает портал Collider.

Дуэйн Джонсон в фильме «Чёрный Адам» Кадр из трейлера

Таким образом, по этому показателю фильм режиссёра Жауме Кольет-Серры обошёл такие картины с участием Дуэйна Джонсона, как «Форсаж 6» ($7,5 млн), «Форсаж: Хоббс и Шоу» ($5,8 млн), «Джуманджи: Новый уровень» ($5,8 млн), «Разлом Сан-Андреас» ($3,1 млн) и «Рэмпейдж» ($2,4 млн). Ленту показали в более, чем 4,4 тыс. кинотеатров США.

Стоит отметить, после того, как критики опубликовали разгромные обзоры на картину, аналитики уменьшили прогнозируемую сумму кассовых сборов «Чёрного Адама» по итогам первых выходных проката: с $65-70 млн до $60 млн.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, многим критикам «Чёрный Адам» не понравился. На момент написания этой новости на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes картина получила от экспертов оценку 42% (отзывы ставили 188 критиков). При этом рядовые пользователи портала приняли фильм куда лучше, оценив его в 88%.

Читайте ранее в этом сюжете: Провал? Критики крайне прохладно встретили кинокомикс «Чёрный Адам»