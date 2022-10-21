Нью-Йорк, США, 22 октября, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Сведения западных СМИ и политиков о якобы поставках в Россию иранских ударных беспилотных летательных аппаратов являются ложью, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

По его словам, этот фейк раскручивает киевский режим и его западные покровители. Дипломат отметил, что они пытаются заставить Секретариат ООН провести расследование, для которого у органа нет необходимых полномочий. При этом письмо с требованием о расследовании направили представители Германии, Франции и Великобритании.

«Это вопиющая ситуация, и мы представили наши правовые оценки в ответном письме, которое вы все получили перед заседанием. Мы ждем от Секретариата исчерпывающего подтверждения того, что он не намерен следовать в нарушение Устава ООН этим инструкциям западников и не будет проводить никаких расследований», — указал Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября представители Великобритании, Франции и Германии при ООН призвали провести расследование по вопросу применения якобы иранских ударных беспилотников Россией в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР. Они утверждают, что это является якобы нарушением положений иранской ядерной сделки.