Херсон, , 00:49 — REGNUM Попытку обстрела гражданской переправы через Днепр в Херсоне предприняли киевские боевики, но российская система ПВО отразила удар. Об этом 22 октября сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вооруженные формирования киевского режима вновь пытались обстрелять район Антоновского моста в Херсоне, атака отбита ПВО», — уточнил он.

Напомним, в ночь на 21 октября киевские боевики выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARSпо переправе через Днепр возле Антоновского моста в Херсоне. 11 ракет были сбиты системой ПВО, но одна достигла цели и упала возле переправы. В результате обстрела погибли четыре человека, пострадали десять человек, в том числе журналисты регионального телеканала «Таврия». Состояние троих раненых оценивается как тяжёлое.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Четверо пострадавших в результате обстрела переправы в Херсоне могут быть отправлены на лечение в Крым.

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