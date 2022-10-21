Херсон, 22 октября, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Попытку обстрела гражданской переправы через Днепр в Херсоне предприняли киевские боевики, но российская система ПВО отразила удар. Об этом 22 октября сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Вооруженные формирования киевского режима вновь пытались обстрелять район Антоновского моста в Херсоне, атака отбита ПВО», — уточнил он.

Напомним, в ночь на 21 октября киевские боевики выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARSпо переправе через Днепр возле Антоновского моста в Херсоне. 11 ракет были сбиты системой ПВО, но одна достигла цели и упала возле переправы. В результате обстрела погибли четыре человека, пострадали десять человек, в том числе журналисты регионального телеканала «Таврия». Состояние троих раненых оценивается как тяжёлое.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Четверо пострадавших в результате обстрела переправы в Херсоне могут быть отправлены на лечение в Крым.