Берлин, , 00:35 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии призывает немецких граждан воздерживаться от поездок в Иран, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении МИД говорится, что поданные ФРГ в этой республике могут случайно подвернуться аресту и допросу, а также их могут приговорить к длительным срокам тюремного заключения.

Особый риск касается граждан, имеющих как немецкое, так и иранское гражданство. В ведомстве утверждают, что «в недавнем прошлом» в Иране якобы «было множество случаев» произвольных арестов иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября временный поверенный в делах Ирана в Великобритании Мехди Хоссейни Матин заявил, что немецким чиновникам должно быть стыдно за их лицемерное поведение. Так он оценил претензии посла Германии в Лондоне в адрес Тегерана.

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