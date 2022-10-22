Нью-Йорк, США, , 00:28 — REGNUM Списки жертв провокации в Буче Россия так не получила, и это является свидетельством того, что Киеву нечего предъявить в подтверждение своих обвинений. Такое заявление сделал 21 октября на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский дипломат отметил, что Киеву неоднократно направлялись напоминания о необходимости предоставить списки жертв провокации в городе Буче в апреле. Однако никаких списков российская сторона не получила до сих пор. Это может служить ещё одним подтверждением тому, что киевские власти не могут ничего предъявить для обоснования своих обвинений и домыслов.

«Наши западные коллеги пытаются при этом делать вид, что ничего и доказывать не нужно, достаточно просто верить на слово любым утверждениям представителей киевского режима», — указал Небензя.

Напомним, лживый вброс о якобы массовом убийстве российскими военными жителей Бучи появился в начале апреля 2022 года. Эти обвинения Запад использовал как повод для очередных западных санкций против России.

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