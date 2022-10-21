Нью-Йорк, США, 22 октября, 2022, 00:28 — ИА Регнум. Списки жертв провокации в Буче Россия так не получила, и это является свидетельством того, что Киеву нечего предъявить в подтверждение своих обвинений. Такое заявление сделал 21 октября на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Российский дипломат отметил, что Киеву неоднократно направлялись напоминания о необходимости предоставить списки жертв провокации в городе Буче в апреле. Однако никаких списков российская сторона не получила до сих пор. Это может служить ещё одним подтверждением тому, что киевские власти не могут ничего предъявить для обоснования своих обвинений и домыслов.

«Наши западные коллеги пытаются при этом делать вид, что ничего и доказывать не нужно, достаточно просто верить на слово любым утверждениям представителей киевского режима», — указал Небензя.

Напомним, лживый вброс о якобы массовом убийстве российскими военными жителей Бучи появился в начале апреля 2022 года. Эти обвинения Запад использовал как повод для очередных западных санкций против России.