Сарапул, Удмуртия, 22 октября, 2022, 00:26 — ИА Регнум. В Сарапуле открылся первый в Удмуртии центр кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Pixabay.com Кибербезопасность

Образовательная площадка будет работать на базе школы №24. Заниматься здесь смогут не только дети, но и взрослые. С центром будут сотрудничать ведущие специалисты в области информационной безопасности, связи, информационных технологий. Также планируется сотрудничество с психологами, юристами и студентами УдГУ (Удмуртского государственного университета).

В результате обучения слушатели узнают об информационных угрозах, научатся анализировать и отличать настоящие новости от дезинформации. На занятиях будут обсуждаться правила безопасного поведения в сети, профилактика интернет-зависимости и предупреждение рисков вовлечения в противоправную деятельность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России благодаря федеральному проекту «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика» ширится сеть опорных центров Национального киберполигона. Об открытии в Оренбургском государственном университете второго в Приволжском федеральном округе опорного центра Национального киберполигона 5 мая сообщил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Читайте также: Нацпроект «Цифровая экономика» защитит Россию от киберугроз