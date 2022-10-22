Сыктывкар, , 00:11 — REGNUM Жительница Сыктывкара отсудила у кардиодинсансера Коми, где она заразилась коронавирусом, денежную компенсацию. Об этом сообщает «КомиОнлайн».

Суд

По данным издания, женщина была госпитализирована в кардиодиспансер в феврале 2021 года. До поступления в больницу у нее не было контактов с больными COVID-19 и признаков ОРВИ. Результат мазка на COVID-19 был отрицательным. В клинике она лежала в одной палате с женщиной, у который анализ на COVID-19 дал положительный результат. Пациентку перевели в другую клинику, но сыктывкарка уже успела заразиться.

После расследования в диспансере были выявлены нарушения санитарных норм. В частности, не соблюдался масочный режим, контактные больные спокойно передвигались по больнице. За это главного врача привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Экспертная комиссия пришла к выводу о вероятном заражении коронавирусом истца в период пребывания в стационаре. Сыктывкарский суд частично удовлетворил требования женщины. Вместо 300 тысяч рублей компенсации он назначил 35 тысяч. Решение обжаловали в Верховном суде Коми, который его не изменил.

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