Москва, , 09:30 — REGNUM С начала 2022 года в рамках программы «Музеи — детям» дети и подростки посетили культурные площадки Москвы более 305 тысяч раз. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В музее Василий Иванов © ИА REGNUM

«В этом учебном году юных москвичей приглашают 111 музеев и выставочных залов. Никаких ограничений по числу посещений нет — можно приходить ежедневно или за один день познакомиться с экспозициями сразу нескольких учреждений. Программа помогает детям расширить кругозор и найти новые увлечения», — отметила Сергунина.

По ее словам, за пять лет существования проекта его участниками стали 900 тысяч ребят. Они бесплатно побывали в музеях 1,8 млн раз.

Напомним, что программа реализуется с 2017 года, среди партнеров есть городские, ведомственные и частные культурные площадки. В топ-5 самых популярных площадок за 2022 год вошли: Государственный Дарвиновский музей, Музей космонавтики, объединение «Выставочные залы Москвы», музей-заповедник «Царицыно» и Московский государственный объединенный музей-заповедник.