Около 900 тыс. детей бесплатно посетили музеи Москвы по городской программе
Москва, 22 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. С начала 2022 года в рамках программы «Музеи — детям» дети и подростки посетили культурные площадки Москвы более 305 тысяч раз. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
«В этом учебном году юных москвичей приглашают 111 музеев и выставочных залов. Никаких ограничений по числу посещений нет — можно приходить ежедневно или за один день познакомиться с экспозициями сразу нескольких учреждений. Программа помогает детям расширить кругозор и найти новые увлечения», — отметила Сергунина.
По ее словам, за пять лет существования проекта его участниками стали 900 тысяч ребят. Они бесплатно побывали в музеях 1,8 млн раз.
Напомним, что программа реализуется с 2017 года, среди партнеров есть городские, ведомственные и частные культурные площадки. В топ-5 самых популярных площадок за 2022 год вошли: Государственный Дарвиновский музей, Музей космонавтики, объединение «Выставочные залы Москвы», музей-заповедник «Царицыно» и Московский государственный объединенный музей-заповедник.