Аяччо, Франция, , 00:02 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в матче 12 тура французской Лиги 1 сезона 2022/23 разгромил «Аяччо» со счетом 3:0. Встреча проходила в Аяччо на «Стадионе Франсуа Коти».

Килиан Мбаппе Instagram.com k.mbappe

Первый мяч на 24 минуте встречи забил 23-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после передачи Лионеля Месси. — 0:1. На 79 минуте Месси удвоил преимущество парижской команды — 0:2. Через три минуты Мбаппе оформил дубль и установил окончательный счет — 0:3.

Составы команд:

«Аяччо»: Леруа, Юссуф, Авинель, Гонсалес, Коне (Исмаэль, 74’), Котадер, Марчетти, Брайала (Амума, 57’), Беллаили (Мангани, 83’), Эль Идрисси (Баррето, 74’), Муссити-Око (Нури, 57’).

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос (Бишабу, 83’), Бернат, Мукиэле, Верратти, Руис (Заир-Эмри, 83’), Санчеш (Витинья, 62’), Солер (Сарабия, 73’), Мбаппе (Экитике, 83’), Месси.