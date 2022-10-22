Вашингтон, , 18:04 — REGNUM Экс-командующий армии США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Белоруссия не будет физически участвовать в спецоперации на территории б. УССР, хотя и продолжит поддерживать Россию. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Белоруссия не вступит в [спецоперацию], потому что Александр Лукашенко знает, что его войска не компетентнее российских. Они будут уничтожены в первые несколько дней, тогда у него не будет армии, и его попытка удержать собственную власть окажется в зоне большого риска», — заявил Ходжес.

Вместе с тем американский генерал отмечает, что Лукашенко продолжит позволять России использовать территорию Белоруссии для целей операции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 октября заявил, что из-за обострения ситуации по периметру границ в Белоруссии введён режим повышенной террористической опасности.