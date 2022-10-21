Лондон, , 23:54 — REGNUM «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» готовы побороться за 25-летнего центрального полузащитника каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонга. Об этом 21 октября сообщает издание ESPN.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагал «Барселоне» около 65 миллионов евро за трансфер де Йонга, однако «сине-гранатовые» требовали не менее 75 миллионов. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хавбека в 60 миллионов.

В текущем сезоне Френки де Йонг принял участие в 12 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Суммарно на поле полузащитник провел 683 минуты.