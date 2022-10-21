Турин, Италия, 21 октября, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» в матче 11 тура итальянской Серии А сезона 2022/23 забил «Эмполи» четыре безответных мяча. Встреча проходила в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».

Логотип Ювентуса

Забитыми мячами в составе «Ювентуса» отметились Мойзе Кин (8’ Филип Костич), Уэстон Маккенни (56’ Хуан Куадрадо) и Адриен Рабьо (82’ Хуан Куадрадо, 90+4’ Данило). Желтые карточки получили Хуан Куадрадо, Матрин Сатриано, Адриен Рабьо и Николас Хаас. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри.

Составы команд:

«Ювентус»: Щенсный, Данило, Бонуччи, Ругани (Сандро, 79’), Локателли, Куадрадо, Костич (Илинг, 85’), Маккенни (Паредес, 65’), Рабьо, Влахович (Милик, 65’), Кин (Миретти, 79’).

«Эмполи»: Викарио, де Уинтер, Стоянович, Луперто, Паризи, Пьяца (Байрами, 62’), Марин, Бандинелли (Хендерсон, 75’), Хаас (Инноченти, 89’), Сатриано (Бальданци, 62’), Дестро (Ламмерс, 75’).

«Ювентус», одержав пятую победу в сезоне и набрав 19 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Эмполи» с 11 очками временно остался на 11 позиции.