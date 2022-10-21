Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider, разработанный корпорацией Northrop Grumman, будет показан 2 декабря в американском штате Калифорния, сообщает 21 октября Командование глобальных ударов ВВС США.

Проект стратегического бомбардировщика нового поколения для ВВС США B-21 Raider U.S. Air Force

Презентация нового «стратега» состоится на 42-м авиационном заводе в городе Палмдейл.

«Презентация B-21 Raider станет историческим моментом для наших ВВС и страны», — заявил по этому поводу начальник штаба ВВС США генерал Си Кью Браун.

«В последний раз мы представляли новый бомбардировщик более 30 лет назад», — пояснил он.

По его словам, B-21 Raider обладает уникальными характеристиками и станет основной машиной стратегической авиации ВВС США.

По планам Пентагона, первый полёт B-21 Raider ожидается в 2023 году, а первый стратегический стелс-бомбардировщик B-21 нового поколения должен появиться в оперативном составе ВВС США в середине 2020-х годов.

Тактико-технические характеристики бомбардировщика B-21 строго засекречены.

Всего ВВС США планируют закупить не менее 100 самолетов B-21 Raider на сумму $80 млрд.

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