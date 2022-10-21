Майнц, Германия, 21 октября, 2022, 23:45 — ИА Регнум. 21 октября в Майнце на стадионе «Кофас Арена» футбольный клуб «Майнц-05» в матче 11 тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 разгромил «Кельн». Основное время встречи завершилось со счетом 5:0.

Schalke04.de «Шальке» vs «Майнц» - 2:0

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Маркус Ингвартсен (11’ пенальти), Доминик Кор (35’), Антон Стах (40’ Ли Джэ Сон), Аарон Кариколь (73’) и Карим Онисиво (Джонатан Беркардт, 84’). Единственную красную карточку на 28 минуте получил 23-летний немецкий защитник «Кельна» Лука-Яннис Килиан.

Составы команд:

«Майнц»: Центнер, Кариколь, Каси, Фернандеш, да Кошта (Видмер, 69’), Хак (Белл, 63’), Стах (Баркок, 77’), Джэ Сон, Кор (Фюльжени, 46’), Онисиво, Ингвартсен (Беркардт, 63’).

«Кельн»: Швабе, Шмиц, Хюберс, Килиан, Хектор (Педерсен, 80’), Мартел, Кайнц (Хусейбашич, 80’), Дуда (Солдо, 39’), Скири, Тиггес (Диц, 67’), Майна (Шиндлер, 67’).