Тирана, , 23:51 — REGNUM В автобусе, прибывшем 21 октября в албанский порт Дуррес на пароме из итальянского города Бари, обнаружили 522 тысячи евро наличными.

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Как сообщает албанское новостное агентство, автобус направлялся из Падуи в албанскую Люшню.

После обнаружения контрабанды был арестованы двое пособников водителя автобуса, 32-летнего албанца Элидона Чели. Оба они заявили, что ничего не знали о деньгах.

Ранее компания Чели уже находилась под наблюдением полиции из-за сообщений о контрабанде наличности.

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