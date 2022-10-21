Ливерпуль, Великобритания, , 23:40 — REGNUM 23-летний форвард «Ливерпуля» и сборной Уругвая Дарвин Нуньес может пропустить матч 13 тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 с «Ноттингем Форестом». Об этом 21 октября сообщил главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп.

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«Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» сыграют между собой 22 октября. Встреча пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд», а стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. На матч назначена бригада арбитров во главе с Полом Тирни.

На данный момент «Ливерпуль» с четырьмя победами и 16 набранными очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем Форест», набрав шесть очков, располагается на последней позиции.