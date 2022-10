Москва, , 23:37 — REGNUM Участник панк-групп «Король и шут» и «КняZz» Андрей Князев рассказал, что в основу песни «Некромант» легла известная видеоигра. Об этом 21 октября сообщил портал Cybersport.

Участники группы «Король и Шут» Пресс-служба группы “КняZz”

Музыкант пояснил, что речь идёт об игровой франшизе Heroes of Might and Magic и сообщил, что его знакомство с серией началось с четвёртой части «Героев». «Мне она сильно зашла, поскольку я с нее начинал. Полюбил именно 4-х «Героев», — сказал Князев.

Он добавил, что в основу «Некроманта» лег сюжет игры, согласно которому человек с тяжёлой судьбой пошёл против всех и, борясь за себя, с одной стороны сохранил в себе человечность, а с другой — превратился в мертвеца. Князеву очень понравилась идея, в рамках которой геймеры управляли отрицательным героем, но воспринимали его как положительного.

Напомним, игра Heroes of Might and Magic IV («Герои меча и магии IV») вышла 28 марта в 2002 года. В этом же году «Король и шут» выпустили альбом «Жаль, нет ружья», в который и вошла песня «Некромант».

