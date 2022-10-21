Москва, , 23:36 — REGNUM 22 октября «Локомотив» в центральном матче 14 тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Динамо». Московское дерби пройдет на стадионе «РЖД Арена», а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ФК «Локомотив» Logo-football.ru

В последний раз «Локомотив» и «Динамо» играли между собой 10 июля в рамках товарищеской встречи. Тот матч завершился со счетом 3:3, а забитыми мячами отметились Лукас Фассон, Антон Миранчук, Вильсон Изидор, Вячеслав Грулев, Федор Смолов и Константин Тюкавин.

На данный момент «Динамо» с пятью победами и 20 набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. «Локомотив», набрав 12 очков, располагается пятью строчками ниже.