Приштина, Сербия, , 23:50 — REGNUM Лидер косовской оппозиционной партии Альянс за будущее Косово Рамуш Харадинай 21 октября провел встречу с премьер-министром Косово Альбином Курти.

Рамуш Харадинай OSCE Parliamentary Assembly

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай стал единственным из трех лидеров оппозиции Косово, принявшим приглашение Курти.

После встречи Харадинай заявил, что встреча была «содержательной» и была посвящена диалогу Косово и Сербии, а также подчеркнул, что соглашение между Косово и Сербией должно получить «печать» США.

Напомним, Курти пригласил оппозиционных лидеров на встречу после визита специального представителя США на Западных Балканах Габриэля Эскобара в Косово, в ходе которого американский дипломат посетовал на несогласие правительства Курти пойти на уступки Вашингтону.

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