Нижний Новгород, , 23:30 — REGNUM 22 октября футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» в матче 14 тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

ФК «Краснодар»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Ассистенты главного судьи — Александр Кудрявцев и Александр Богданов. Резервный арбитр — Александр Машлякевич.

В последний раз «Пари НН» и «Краснодар» играли между собой 19 октября в матче 4 тура ФОНБЕТ Кубка России. Тот матч завершился минимальной победой команды Михаила Галактионова со счетом 1:0, а единственный мяч на 49 минуте забил Константин Шильцов.

На данный момент «Краснодар» с шестью победами и 21 набранным очком занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН», набрав 13 очков, располагается шестью позициями ниже.