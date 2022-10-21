Тирана, 21 октября, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Преподаватели университетов Албании объявили, что в понедельник, 24 октября, вновь состоится всеобщая акция протеста. Педагоги предупредили о намерении бойкотировать занятия до сих пор, пока их требования не будут выполнены.

Цитата из кинофильма «Большая перемена» Преподаватели

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, акция протеста начнется в 11:00 по местному времени напротив Политехнического университета Тираны.

Албанские преподаватели саботируют работу вузов уже пять дней. Их акция протеста стала логическим продолжением забастовки учителей в Косово, проходившей с 25 августа по 1 октября.

Профессора требуют увеличениях их заработной платы в полтора раза в течение двух лет.