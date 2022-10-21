Москва, , 23:25 — REGNUM Численность иностранных наёмников, прибывающих на территорию бывшей УССР, постоянно увеличивается, заявил 21 октября глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дин Артур. Подданный Британии. С марта 2022 — наемник, в составе интернационального легиона территориальной обороны Киева

По его словам, основную часть наёмников составляют поляки, британцы и американцы.

«Мы не раз на всех заседаниях последних месяцев говорим о том, что наемников появляется всё больше и больше. Указываем страны, из которых они прибывают, в том числе на Харьковском направлении, на Запорожском, на Херсонском. В основном это англичане, поляки, американцы. И из других стран, есть даже из Грузии. Мы это совершенно четко и определенно говорим», — приводит слова Гаврилова телеканал «Россия 24».

Напомним, летом 2022 года Минобороны России сообщало, что с 24 февраля на территорию бывшей УССР прибыло свыше семи тысяч наёмников со всех континентов мира.

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