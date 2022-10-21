Тюменская область, 15 июля, 2008, 12:01 — ИА Регнум. Центральный районный суд г. Тюмени вынес приговор в отношении 23-летнего директора ООО "Рощинский дом" Александра Макаша, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, 8 марта 2008 года около 00 час.30 минут у кафе "Коралл", расположенного на 6 км Салаирского тракта г. Тюмени, Макаш в ходе ссоры тяжело ранил 30-летнего работника службы безопасности ОАО "Сибнефтепровод". 23 марта потерпевший скончался в больнице.

В тот вечер в "Коралле" сотрудники службы безопасности акционерного общества праздновали 8 Марта. После завершения мероприятия была организована развозка отдыхающих по домам. Между тем, одна девушка не поехала со всеми, а осталась у кафе ждать своего знакомого Макаша. Работник предприятия, ответственный за вечер, не рискнул оставить коллегу ночью и стал с ней дожидаться ее приятеля. Прибывшему на место директору фирмы это не понравилось. Макаш спровоцировал конфликт, в ходе которого острым предметом нанес сильный удар в висок своей жертвы. От тяжелого ранения потерпевший 23 марта скончался в больнице.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Центрального округа г. Тюмени признал Макаша виновным по ч.4 ст. 111 УК РФ и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.