София, , 23:21 — REGNUM Предварительные консультации по формированию нового правительства Болгарии начнутся с 24 октября. Об этом сообщил болгарский президент Румен Радев, передает софийский телеканал NOVA.

Румен Радев Kremlin.ru

По словам Радева, в ближайшее время он проведет встречи с представителями всех политических партий и движений, представленных в 48-м Народном собрании (парламенте) страны.

«Необходимо некоторое время для того, чтобы улеглись политические страсти, возникшие в новом высшем законодательном органе», — отметил глава болгарского государства.

Напомним, 21 октября депутаты Народного собрания с четвертой попытки избрали спикером парламента Вежди Рашидова, прошедшего по спискам партии ГЕРБ. Вопрос создания нового кабинета министров должен стать основным на ближайших заседаниях структуры.