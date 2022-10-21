Минеральные Воды, Ставропольский край, , 23:20 — REGNUM Ставропольский край принимает финал направления «Развитие территорий» конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Внутренний туризм Из журнальной рекламы Черноморских курортов, 1924 год

114 участников из 42 регионов страны собрались, чтобы предложить свои яркие идеи по развитию территорий России. Конкурсные испытания стартовали 21 октября на площадке МинводыЭКСПО.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется с 2019 года. За три года участниками стали более 87 тысяч человек, из них более 36,5 тысяч в 2022 году. Главная задача проекта — познакомить и объединить одной идеей людей индустрии туризма, развивающих туристическую привлекательность регионов страны, создать условия для их обучения, обмена опытом, творческих коллабораций.

Очные события конкурса проходят в Ставропольском крае уже третий раз: в 2020 году полуфинал конкурса принимал город Пятигорск, в 2021 году — город Железноводск. В этом году на финале в Минеральных Водах за звание Мастера гостеприимства будут бороться перспективные кадры, которые успешно преодолели дистанционные конкурсные испытания.

Старт испытаний прокомментировал заместитель генерального директора общества «Знание», руководитель образовательного центра «Машук» Антон Сериков, стоявший у истоков создания конкурса: «Это третий сезон конкурса «Мастера гостеприимства». От сезона к сезону, от годла к году конкурс менялся, он эволюционировал. От эволюционировал от людей, которые хотели менять вокруг себя сообщества, индустрию, у которых иногда были даже очень смешные проекты. На самом первом полуфинале в Сочи, например, был молодой человек с личным проектом — а давайте купим мне лодку, и я буду возить туристов в море и такими образом зарабатывать деньги. Но с годами вырастал конкурс, вырастали кейсы, и появлялись люди, регионы, корпорации, которые верили в наших участников, помогали им, и сейчас эти регионы сами приходят на конкурс, со словами — у нас есть идеи, у нас задачи, у нас есть боль, мы знаем, где точки роста. Помогите своими экспертами, со своим сообществом решить эту или иную проблему. Например, в этом полуфинале сезоне здесь, в Минеральных водах, присутствует один из руководителей Пермского края, который приехал сюда, чтобы сопроводить собственный кейс по развитию территорий. И мы видим, как развивается Пермский край, Самара, Нижний Новгород, Казань, куда невозможно купить билеты на любые праздники. Во всех этих регионах проводились очные мероприятия конкурса «Мастера гостеприимства», во все эти регионы приезжали наши участники и эксперты, и мы вместе решали региональные кейсы. То есть, за три года очевидно, как конкурс становится большой экспертной площадкой в сфере индустрии гостеприимства – от конкурса стартаперов и идейных ребят, у которых есть желание поменять вокруг себя сообщество и инфраструктуру до экспертной площадки. А это дорогого стоит».

Добрые пожелания и слова напутствия финалистам выразил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Богдан Кондратов: «Направление «Развитие территорий» конкурса «Мастера гостеприимства» стартовало в этом году, но уже показало свою актуальность и необходимость. По количеству заявок мы увидели, что десятки тысяч людей в нашей стране развивают локальные территории, свои регионы, реализуют на местах крутые туристические проекты, чтобы привлекать туристов во все уголки нашей прекрасной страны. Свою заинтересованность направлением показали и партнеры конкурса — и на финале участникам предстоит решить кейсы сразу шести заказчиков, которые обратились к Мастерам гостеприимства за новыми яркими идеями по развитию территорий России. Всем участникам хочу пожелать успехов, новых открытий и полезных знакомств».

В день заезда в рамках экскурсионной программы участникам посчастливилось погрузиться в особую атмосферу прекрасного Пятигорска, пройтись по Лермонтовским местам, побывать в древней пещере и увидеть знаменитый Провал, насладиться лучшим панорамным видом на город.

Впереди у финалистов три конкурсных дня, за которые им предстоит пройти комплексную оценку деловых и профессиональных компетенций, а также индивидуальные интервью. Ещё одним важным испытанием станет решение в командах шести территориальных кейсов от партнеров:

Тревел-кейс «От Дагестана до Красной поляны» (Партнер — ВОО «Русское географическое общество») по реализации нового туристического маршрута «От моря до моря»

Кейс «Москва+: города ЦФО» (Партнер — Комитет по туризму города Москвы) по развитию научно-промышленного туризма в Москве и регионах ЦФО

Гастро-кейс: Челябинская область (Партнер — АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области») по развитию гастрономического потенциала Челябинской области

Межтерриториальный кейс Пермского края (Партнер — Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края) по созданию концепции позиционирования четырех локаций Пермского края

Туристический кластер «Сириус», Краснодарский край (Партнер — Администрация федеральной территории «Сириус») по продвижению «Сириуса» как территории со смыслами

Туристический кластер «Таврида», Республика Крым (Партнер — АНО «Центр развития культурных инициатив», арт-кластер «Таврида») по созданию единой концепции туристического кластера.

Отметим, что работа над решением кейсов началась за несколько месяцев до финала. Заказчики кейсов готовили материалы для участников, продумывали задачи и механику проведения стратегической сессии, а финалисты старались глубоко изучить особенности выбранных территорий. На финале конкурса шесть команд разработают решения кейсов от заказчиков и презентуют их стейкхолдерам. Актуальные для регионов, практические и эффективные предложения по развитию территорий страны будут реализованы.

Помимо звания «Мастера гостеприимства», победители финала получат признание туристического сообщества, возможность участия в программе наставничества, а также пройдут специализированную одномодульную образовательную программу Мастерской управления «Сенеж».

Помимо конкурсных испытаний, участников ждет насыщенная деловая программа: образовательные лекции, встречи с наставниками, сессии и мастер-классы с лидерами и экспертами отрасли сервиса и туризма, а также сотрудниками президентской платформы «Россия — страна возможностей». Образовательная программа пройдет 24 октября и будет доступна для посещения не только участникам, но представителям регионального туристического сообщества, а также жителям и гостям города, интересующимся туристической тематикой. Для участия необходимо подать заявку на сайте https://welcomecup.rsv.ru/ в разделе «События конкурса».

Партнерами конкурса «Мастера гостеприимства» выступают Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по делам молодежи, Корпорация «Туризм. РФ», компания «Слетать. ру», инновационный центр «Сколково», портал для турагента «Profi. travel», Брендинговое агентство ENDY, Академия гостеприимства, программа «Больше, чем путешествие», Мастерская управления «Сенеж», Образовательный центр «Сириус», Российский союз туриндустрии, Русское географическое общество, Университет SWISSAM, Росзаповедцентр, Российский союз туриндустрии, туристический сервис «RUSSPASS», Российский государственный университет туризма и сервиса, Комитет по туризму города Москвы, Национальная академия гостеприимства, АНО «Проектный офис развития туризма и гостеприимства Москвы», Арт-кластер «Таврида», Фонд «Росконгресс», Федеральная пассажирская компания, Госкорпорация «Роскосмос», онлайн-библиотека Smart Reading, онлайн-школа английского языка Skyeng, Российский Союз Молодежи и другие.