Вологда, 21 октября, 2022, 23:18 — ИА Регнум. В Вологодской области на площади 100 га создали углеродный полигон — на территории уже высадили 110 тысяч деревьев хвойных и лиственных пород. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Создание полигона — начальный этап проекта по созданию первой в области карбоновой фермы, которая будет способна поглощать 0,7 млн тонн углекислого газа в год.

«Сама по себе идея декарбонизации — создания нейтральной углеродной зависимости региона, — достаточно новое явление для нашей страны. Несмотря на то, что на федеральном уровне соответствующие решения уже приняты, мало кто из регионов рискнул идти по такому пути. У нас большая территория, развитое сельское хозяйство, огромные площади лесных массивов, водных объектов, что имеет значительные предпосылки к тому, чтобы нейтрализовать вредное воздействие на экологию», — заявил замгубернатора Виталий Тушинов .

Как сообщало ИА REGNUM, программа сохранения лесов позволила прекратить деградацию лесного хозяйства в России.