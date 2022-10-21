Приштина, Сербия, 21 октября, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Президент Республики Косово Вьоса Османи 21 октября провела встречу со старшей сотрудницей Управления государственного секретаря США по делам женщин в мире Катрин Фотоват.

Facebook.com/VjosaOsmaniMP Вьоса Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой встречи стало проведение форума «Женщины, мир и безопасность» на тему «Создание альянсов для устойчивого мира», участие в котором представляет собой одно из обязательств Косово, данных в ходе Саммита за демократию, организованного президентом США Джозефом Байденом в ноябре 2021 года.

Османи выразила убежденность в том, что с привлечением женщин к урегулированию процессов обеспечения мира и безопасности, шансы на достижение мировой стабильности возрастают.

Стороны договорились о регулярном сотрудничестве и координации при реализации совместных проектов, направленных на продвижение и реализацию повестки дня форума «Женщины за мир и безопасность».