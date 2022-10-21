Рим, , 23:16 — REGNUM 23-летний атакующий полузащитник «Ромы» и сборной Италии по футболу Николо Дзаньоло дополнительно дисквалифицирован на два матча Лиги Европы УЕФА. Об этом 21 октября сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

ФК «Рома» Asroma.com

В матче третьего тура групповой стадии еврокубка с испанским «Бетисом» Николо Дзаньоло получил прямую красную карточки.

В текущем сезоне Николо Дзаньоло принял участие в восьми матчах за «волков» во всех турнирах, в которых отметился лишь одной результативной передачей и получил две желтые и одну красную карточки.

За «Рому» Дзаньоло выступает с 1 июля 2018 года после перехода из миланского «Интера» за 4,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 33 миллиона евро.