Вашингтон, 21 октября, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Американская актриса Анджелина Джоли сыграет главную роль в фильме об оперной певице Марии Каллас. Об это сообщило издание Deadline.

Цитата к/ф «Мистер и Миссис Смит» реж. Даг Лайман. 1998. США Анджелина Джоли

Будущая кинолента расскажет о карьере одной из самых известных оперных певиц XX века, а также о ее последних днях жизни. Режиссером проекта выступит Пабло Ларраин («Джеки»), а сценарий подготовит Стивен Найт, ранее работавший над «Острыми козырьками». Дата выхода байопика пока не раскрывается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анджелина Джоли предоставила в суд документы, в которых она подробно рассказала о жестоком поведении своего бывшего мужа Брэда Питта. Актриса уточнила, что Питт ранее пытался склонить ее к подписанию соглашения о неразглашении, которое запретило бы публично обсуждать «физическое и эмоциональное насилие Питта над ней и их детьми».