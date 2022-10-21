Лондон, , 23:14 — REGNUM Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон готов выставить свою кандидатуру на выборы главы Консервативной партии и главы британского правительства, сообщает 21 октября телеканал Sky News со ссылкой на Джеймса Даддриджа — одного из приближенных Джонсона.

Борис Джонсон Think London

По утверждению телеканала, ради этого Джонсон прервал свой отдых на Карибских островах.

Даддридж заявил телеканалу, что лично слышал от Джонсона намерение принять участие в выборной гонке.

«Я сделаю это», — процитировал Даддридж слова Джонсона по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября премьер-министр Британии Лиз Трасс заявила о своем уходе с поста главы правительства, пробыв на нём 45 дней.