Лондон, 21 октября 2022, 23:14 — REGNUM Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон готов выставить свою кандидатуру на выборы главы Консервативной партии и главы британского правительства, сообщает 21 октября телеканал Sky News со ссылкой на Джеймса Даддриджа — одного из приближенных Джонсона.
По утверждению телеканала, ради этого Джонсон прервал свой отдых на Карибских островах.
Даддридж заявил телеканалу, что лично слышал от Джонсона намерение принять участие в выборной гонке.
«Я сделаю это», — процитировал Даддридж слова Джонсона по этому поводу.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября премьер-министр Британии Лиз Трасс заявила о своем уходе с поста главы правительства, пробыв на нём 45 дней.