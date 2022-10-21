Скопье, , 23:17 — REGNUM МИД Северной Македонии 21 октября через посольство Болгарии в Скопье направил устную ноту в МИД Болгарии. Поводом стало заявление главы болгарской политической партии «Возрождение» Костадина Костадинова, сделанное на учредительной сессии парламента Болгарии.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ноте, как сообщается в пресс-релизе МИД Северной Македонии, выражается глубокое недовольство заявлением Костадинова, в котором публично высказываются ирредентистские и территориальные претензии к Республике Северная Македония.

«Мы вновь настаиваем на том, что подобные заявления напрямую противоречат намерению двух стран взращивать дух соглашения о дружбе и добрососедстве исходя из намерения по установлению тесных и дружественных отношений, основанных на взаимном уважении и сотрудничестве. В духе добрососедства мы ожидаем, что соответствующие политические и институциональные факторы в Республике Болгария дистанцируются от заявления Костадинова и осудят такие провокации и попытки разрушить добрососедские отношения», — заявили в македонском ведомстве.

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