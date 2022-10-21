Москва, 7 апреля, 2015, 16:52 — ИА Регнум. Литовского консерватора Аудронюса Ажубалиса возмутили слова нынешнего посла ЕС в РФ Вигаудаса Ушацкаса о недопустимости поставок Западом оружия на Украину

Бывший министр иностранных дел, консерватор Аудронюс Ажубалис сегодня, 7 апреля, выразил сожаление, что в прессе появился «ещё один» комментарий посла ЕС в России Вигаудаса Ушацкаса, в котором он «навязывает странам ЕС своё мнение о поставке оружия Украине», сообщили ИА REGNUM в Сейме Литвы.

«Я хочу верить, что, призывая страны ЕС воздержаться от поставки оружия защищающейся Украине, Ушацкас высказал своё мнение, а не мнение государства, в котором он работает. В любом случае, посол Ушацкас уже не в первый раз превышает полномочия посла, способствуя в Европе росту популярности утверждений, родственных позиции агрессора», — сказал Ажубалис.

Он подчеркивает, что возможность поставок современного оружия Украине, «защищающейся от агрессора», — это «единственный эффективный способ отпугнуть Кремль от дальнейшего обострения войны», которой удастся избежать, только если «расходы на агрессию покажутся России слишком большими».

«Конечно, можно иметь и другое мнение. Не зря государства ЕС могут самостоятельно определиться, поставлять оружие Украине или нет. Но посла ЕС в России никто не уполномочивал вмешиваться в дискуссию и пытаться повлиять на неё», — сказал Ажубалис.

В опубликованном 6 апреля интервью деловой газете Verslo žinios Ушацкас заявил, что, принимая решение о военной поддержке Украине, отдельные страны должны со всей ответственностью взвесить возможные действия Москвы. «Насколько я понимаю, администрация США обеспокоена тем, какие будут последствия, если будет предоставлена военная помощь, военная техника, каким может быть ответ России и как конкретно он проявится на территории Восточной Украины», — сказал Ушацкас. «Это очень серьезные вопросы, потому что риск и угрозы реальные», — добавил он.