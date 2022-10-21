Манчестер, Великобритания, , 22:59 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» применил санкции к Криштиану Роналду за поведение португальца во время матча Английской Премьер-лиги 2022/23 с лондонским «Тоттенхэмом» (2:0). Об этом 21 октября сообщает издание Manchester Evening News.

Криштиану Роналду Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, 37-летний нападающий оштрафован на двухнедельную зарплату. Сумма штрафа составила почти 900 тысяч евро.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

За «МЮ» нападающий выступает с 31 августа 2021 года после перехода из «Ювентуса» за 17 миллионов евро. Действующее соглашение Криштиану с «манкунианцами» рассчитано до 30 июня 2023 года.