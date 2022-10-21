Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Отец американского серийного убийцы Джеффри Дамера, Лайонель, собирается подать в суд на стриминговый сервис Netflix из-за публикации сериала о его сыне. Об этом сообщило издание The Sun.

Эван Питерс в образе убийцы Цитата из т/с «Монстр: История Джеффри Дамера»

Мужчина обеспокоен тем, что после премьеры шоу Netflix «Монстр: История Джеффри Дамера» популярность его покойного сына начала расти. Лайонель также остался недоволен тем, что Netflix, не посоветовавшись с ним, использовал записи допросов и бесед его сына с юристами для документальной картины, вышедшей одновременно с сериалом. В настоящее время Дамер-старший консультируется с адвокатами по поводу подачи иска в отношении авторов шоу и Netflix.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Монстр: История Джеффри Дамера» занял первое место по просмотрам на стриминговой платформе Netflix в период с 19 по 25 сентября 2022 года. Шоу сумело набрать 3,6 млрд минут просмотра, что также позволило ему попасть в десятку самых просматриваемых сериалов за одну неделю.

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