Санкт-Петербург, , 22:51 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате инцидента с газовым оборудованием в посёлке Гаврилово Выборгского района Ленинградской области, трое из них отправлены в больницу.

Газовый вентиль

Взрыв частично повредил межэтажную перегородку двухэтажного дома, сообщили 21 октября в пресс-службе областной администрации со ссылкой на информацию от МЧС.

«Три человека госпитализированы в Выборгскую больницу с ожогами, одному пострадавшему помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — отметили власти, подчеркнув, что в результате инцидента жертв нет, и возгорания не произошло.