Москва, , 22:44 — REGNUM В рамках проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» начала работу открытая обучающая платформа этапа «Я так живу». За первые дни третьего этапа тысячи участников проекта начали проходить задания. Обучающая платформа помогает легко и просто внедрять полезные привычки, а представителям отрасли и смежных сфер предоставит возможности нетворкинга и профессионального развития.

Вита Саар АНО «Россия — страна возможностей»

Старт интерактивной платформы стал третьим и самым масштабным этапом проекта «Экософия», направленного на формирование культуры экологичного поведения и образа жизни в России. Формат обучения — простые и понятные задания, которые охватывают основные сферы жизни человека. Выполняя их, участник шаг за шагом получает знания и формирует экопривычки, которые помогают ему жить экологично.

«Экософия — это образ жизни. Этот проект про людей и для людей, которым интересно жить экологично. В проекте уже зарегистрировано более 14 000 человек из разных уголков страны. Мы приглашаем присоединиться к «Экософиии» всех желающих старше 14 лет, независимо от уровня их экологических знаний. Вы сможете убедиться — жить экософично легко, интересно и выгодно, это может каждый. Вас ждут интересные задания, а для самых активных участников предусмотрены очные мероприятия, где мы будем собирать «ЭкоСборную» России», — говорит руководитель проекта «Экософия» АНО «Россия — страна возможностей» Вита Саар.

Участником проекта может стать любой желающий (старше 14 лет). Для этого нужно зарегистрироваться на сайте экософия. рф и пройти тест на определение уровня экологической грамотности. По результатам теста для участника формируются рекомендации по дальнейшему продвижению в проекте. Он переходит на этап «Я так живу», где получает доступ к библиотеке экологических знаний и, согласно сформированной для него программе, переходит к выполнению заданий. Они последовательно раскрывают такие темы, как транспорт, ответственные покупки, водосбережение, обращение с отходами, вторичное использование, энергосбережение, общественная активность, просветительская деятельность, «зеленое» строительство, ответственное обращение с животными. За правильно выполненные задания начисляются баллы, которые скоро можно будет обменивать на полезные подарки от партнеров проекта, а также формируется личный экорейтинг.

Вот что об этом говорит участница проекта с экспертным уровнем экологической грамотности Алина Можачкина-Грибанова, из Пензы: «Мне очень нравится этап «Я так живу». Платформа помогает систематизировать те знания, которые уже имеются, а также приобретать новые в процессе выполнения заданий. Сам проект «Экософия» — это отличная возможность для всех категорий участников объединиться в полезное сообщество людей со всей России, которым небезразлична экологическая повестка в стране и мире».

Участники, которые хотели бы профессионально развиваться в сфере экологии, могут выбрать трек «ЭкоСборная» и одно из его 15 направлений, соответствующих их предпринимательской или общественной деятельности. Направления адресованы представителям медиа, искусства, бизнеса, благотворительных фондов и некоммерческих организаций, моды и другим (полный список направлений представлен на сайте проекта). Лидерам «ЭкоСборной» будут доступны дополнительные опции. Они смогут принять участие в очных профильных мероприятиях, образовательных программах, эко-промышленных экспедициях, получат возможность найти наставников и партнеров для реализации своих инициатив, а также медийную поддержку своего проекта на федеральном уровне.

За первые несколько дней работы платформы задания выполнили более 1000 человек. «Экософия» приглашает всех желающих присоединиться к проекту и открыть для себя новые возможности экологичной жизни.