Салехард, , 22:42 — REGNUM В Салехарде ученик шестого класса подозревается в угрозах убийством учительнице математики по Интернету, если она поставит ему двойку за контрольную. Об этом сообщает «МК Ямал» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Учитель ИА REGNUM

В пресс-службе УМВД России по ЯНАО изданию заявили, что якобы школьник написал сообщение об убийстве в чате.

Опять же на условиях анонимности источник Ura.ru сообщил, что угроза учителю была написана в чате на платформе «учи. ру». Причём, по словам инсайдера, якобы угрожал учителю ребёнок, который успевает по математике на отлично.

«Те, кто в курсе ситуации, считают, что аккаунт школьника был взломан, либо кто-то третий завладел его идентификационным кодом и отправил сообщение», — цитирует инсайдера издание.

Отмечается, что школа направила претензии разработчику российской системы «учи. ру». А правоохранительные органы инициировали разбирательство инцидента с угрозами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в школах Ямала ужесточили пропускной режим после трагедии в Ижевске, когда в здание школы ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек, из них 11 — дети.

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