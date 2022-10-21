Ливерпуль, Великобритания, 21 октября, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отставку 42-летнего английского специалиста Стивена Джеррарда с поста главного тренера «Астон Виллы» из Бирмингема.

Дмитрий Голубович Юрген Клопп

«После его увольнения мы поговорили по телефону. Не могу сказать что-то о его эмоциональном состоянии, но я думаю, что он разочарован, учитывая его амбициозность. Но о нем не надо беспокоиться — он понимает, что такие вещи происходят. С тех пор, как он завершил карьеру игрока, он всегда работал», — цитирует Клоппа издание Sky Sports.

После 11 сыгранных туров «Астон Вилла» с двумя победами и девятью набранными очками занимает лишь 17 место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2022/23. В матче 12 тура клуб из Бирмингема сыграет с «Брентфордом».