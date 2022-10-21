Вашингтон, 21 октября, 2022, 22:37 — ИА Регнум. США по-прежнему не видят оснований для повышения уровня готовности своих ядерных сил. Об этом заявил 21 октября госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна после переговоров в Вашингтоне.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«На сегодняшний день мы не видим оснований для того, чтобы менять расстановку наших ядерных сил. Однако мы продолжим очень тщательно следить за этим», — сказал он.

Блинкен добавил, что Соединённые Штаты «ясно донесли до России, в чём заключались бы последствия любого применения ядерного боезаряда».

Напомним, ранее на неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что считает невысокой перспективу применения ядерного оружия на территории б. УССР, но подчеркнул, что альянс должен всерьёз относиться к подобным рискам.