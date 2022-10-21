Мурманск, 21 октября, 2022, 22:31 — ИА Регнум. В Мурманске подвели итоги голосования по выбору названия для объединенного вуза. Об этом сообщает правительство Мурманской области.

Mstu.edu.ru Студенты Мурманского государственного технического университета (МГТУ)

В сентябре ученые советы МГТУ и МАГУ приняли решение поддержать объединение мурманских вузов — был дан старт процессу создания нового университета. Вместе с тем на сайтах учебных заведений было организовано голосование по выбору названия для нового вуза.

Любой желающий мог выбрать один из четырех вариантов: Мурманский арктический университет (МАУ), Мурманский государственный университет «Высшая школа Арктики» (МГУ ВША), Мурманский государственный университет «Высшая арктическая школа» (МГУ ВАШ) и Мурманский университет Арктики (МУА). Кроме того, у голосующих была возможность предложить и свой вариант — среди них были интересные, достойные варианты: Российский арктический университет, Объединённый арктический университет, Мурманский государственный полярный университет и др.

Участие в голосовании приняли более двух тысяч человек. Большинство из них проголосовали за вариант «Мурманский арктический университет (МАУ)».

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