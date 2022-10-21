* ИГ — запрещённая в России организация

Пальмира, Сирия, , 22:38 — REGNUM В Сирии в исторической части города Пальмира обнаружено массовое захоронение людей, убитых боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 21 октября телеканал Ikhbariya.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным телеканала, в захоронении обнаружены тела мирных жителей и сирийских военных.

«Рядом с историческим амфитеатром в Пальмире компетентные органы обнаружили массовое захоронение мирных жителей и военных, казненных боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перед тем, как город освободили от их контроля», — сообщает телеканал.

Отмечено, что на данный момент эксгумированы останки 12 человек, личности которых устанавливаются для последующей передачи останков родственникам.

Напомним, Пальмира была освобождена от террористов в конце марта 2016 года при непосредственном участии российской армии, но в декабре 2016 года Пальмира вновь была захвачена боевиками. 2 марта 2017 года древний город был освобожден во второй раз.

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